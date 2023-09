Al via il portale Siisl Calderone | “Già migliaia di offerte di lavoro sul sito | opportunità vere per tutti”

(Di venerdì 1 settembre 2023) Parte oggi il. Il ministro Marina Elvira, in un’intervista al Corriere della Sera, ne esalta i contenuti e indica già segnali confortanti, affermando che, “C’è grande partecipazione attorno a questa nostra iniziativa: la piattaforma ha già centinaia didi posti per corsi di formazione e decine didi vacancy (di)”. Lasottolinea anche l’attenzione da parte del governo relativamente alle differenti realtà geografiche italiane: “Siamo attenti anche a queste peculiarità del nostro Paese. In base agli ultimi dati disponibili Unioncamere – Excelsior abbiamo una situazione diffusa di posti vacanti. Certamente, ci sono zone che risentono di più della distanza fra la necessità di determinati ...

...una giustizia divina!' = '1693545440' AND banner_sld = 'marsala' AND banner_tld = 'it' AND (... Dopo l'urto, lo stesso decide di continuare come se nulla fosse e tenta di andare; richiamato ...Come richiedere il Voucher Bonus Trasporti 2023: come fare domanda 14 Aprile 2023 La domanda per il voucher trasporti si presenta entro il 31 dicembre 2023 pertelematica, dalwww.La prima tappa il Castello Caldoresco, cattedrale di San Giuseppe, Palazzo e Giardini d'Avalos, la Pinacoteca, la chiesa di Santa Maria Maggiore,Adriatica, ildi San Pietro, la chiesa di ...

Al via la piattaforma post Reddito Avvenire

I canali social di Sony Interactive Entertainment annunciano la data di lancio ufficiale di PlayStation Portal e danno il via ai preordini ...Dopo aver annunciato il prezzo e molti altri dettagli sul dispositivo la scorsa settimana, Sony ha dato il via oggi ai preordini di PlayStation Portal, annunciandone anche la data di uscita.