“Aiutatelo | presto!” Matteo Berrettini | attimi di panico durante la partita Si accascia a terra e inizia ad urlare

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 1 settembre 2023)di grande paura pergli Us Open. Il dramma arrivaladel secondo turno quando ad un tratto il famoso tennista siedad. Un gravissimo infortunio che probabilmente lo vedrà fuori dai giochi per un po’, ma cosa è successo? Il famoso sportivo romano stava giocando contro il francese Arthur Rinderknech quando ad un tratto,un set, sidolorante e urlando. I cronisti in tv hannoto a commentare: “Una terribile immagine vederlo così”. >> Sport in lutto per la morte del campione 22enne. Era stato investito, non ce l’ha fatta Sembra infatti ...