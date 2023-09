Aitana Bonmatí vince premio Uefa e si schiera contro Rubiales

Lo ha detto la campionessa del mondo della nazionale spagnola,, dopo aver ricevuto a Montecarlo il premio della Uefa come migliore giocatrice della scorsa stagione calcistica. Un ...Sarina Wiegman e Josep Guardiola vincono i premi di Allenatore dell'Anno per il calcio femminile e maschile. Contenuti top media Corpo articolo Giocatrice dell'Anno UEFA, centrocampista della Spagna e dell'FC Barcelona, è stata incoronata Calciatrice dell'Anno UEFA 2022/23 . L'annuncio è stato dato oggi in occasione del sorteggio della fase a gironi ...Altri vincitori del premio 2022/23 Men's Player of the Year: Erling Haaland Women's Player of the Year:Women's Coach of the Year: Sarina Wiegman Premio del Presidente: Miroslav Klose ...