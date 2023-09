Agcom | disattivati 45 siti pirata per serie A e B di calcio

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 1 settembre 2023) Si intensifica l`azione dell`Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per il contrasto dell`offerta illegale di contenuti sportivi live. L`Autorità, si legge in un comunicato, anche a seguito delle numerose istanze pervenute da parte di DAZN, in qualità di titolare dei diritti per la trasmissione delle partite dei campionati diA eB, ha impartito numerosi ordini cautelari procedendo, grazie anche alla fattiva collaborazione degli ISP (Internet Service Provider), alla disabilitazione dell`accesso a 45che trasmettevano illegalmente le partite delle prime due giornate dei campionati italiani diA eB, sfruttando indebitamente contenuti protetti dal diritto d`autore.L`attività dell`Autorità continuerà e, prosegue il comunicato, sarà ulteriormente ...