Ag Taremi attacca il Milan | “Hanno parlato con gli agenti sbagliati”

(Di venerdì 1 settembre 2023) Sfumata la trattativa che avrebbe portatoal, è arrivato l’attacco dell’agente dell’nte del Porto Iltra poco terminerà il proprio mercato, che però non ha visto arrivare Mehdi, il principale obiettivo per l’attacco. Una trattativa lunga ed estenuante per tutte le parti coinvolte, conclusasi con un nulla di fatto. Due mesi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

L'ingaggio proposto a, circa 1,5 milioni, secondo noi è molto lontano con le aspettative del giocatore. In ogni caso non si è mai arrivati nemmeno a parlare di commissioni e in Italia se ne è ...Su Ballo - Touré , vorrei però dire che si è dimostrato un professionista serissimo e che... Non sappiamo se il prezzo discenderà negli ultimi giorni di mercato. Sembrerebbe il più ...fa della fisicità e dell'abilità sui palloni alti il suo punto di forza. Non è un attaccante ... ma quello di centravanti è il suo ruolo naturale:bene la porta, è forte in acrobazia e ...

L'approdo di Mehdi Taremi al Milan sembrava cosa fatta dopo che i rossoneri avevano raggiunto l'accordo col Porto, ma poi tutto si è concluso con un nulla di fatto. La causa Dopo l'ok dei portoghesi ...È Luka Jovic la soluzione last minute per l'attacco del Milan. L'attaccante serbo, fuori dai piani della Fiorentina, è stato proposto ...