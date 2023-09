Afroamericana incinta uccisa dalla polizia in Ohio | un video riprende l' assassinio

(Di venerdì 1 settembre 2023) Nuovo episodio di violenza in Usa da parte delle forze dell'ordine. Una donnadi 21 anni, Ta'Kiya Young , di Columbus in, è statadagli agenti il 24 agosto fuori da ...

Nuovo episodio di violenza in Usa da parte delle forze dell'ordine. Una donna afroamericana di 21 anni, Ta'Kiya Young, di Columbus in Ohio, è stata uccisa dagli agenti il 24 agosto fuori da un negozio di alimentari a Blendon Township. Insieme a lei è morta anche la bambina che portava in grembo. Ta'kiya Young, 21enne, è stata uccisa nella sua auto con un colpo di arma da fuoco da un agente di polizia che le intimava di scendere perché accusata di taccheggio da un negoziante.

Una donna afroamericana di 21 anni, incinta, è stata uccisa dalla polizia in Ohio. È morta anche la bambina che portava in grembo. Le autorità dell’Ohio hanno diffuso il video shock ripreso dalla ...NEW YORK NEW YORK. Nuovo episodio di violenza da parte delle forze dell'ordine negli Usa. Una donna afroamericana incinta di 21 anni di Columbus, Ohio, è stata uccisa dagli… Leggi ...