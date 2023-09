AEW | Samoa Joe vero leader | ha trasmesso tranquillità a molti dopo la lite CM Punk-Jack Perry

(Di venerdì 1 settembre 2023) In questi giorni si parla solo dellafra CMe in casa AEW non potrebbe essere altrimenti date le ripercussioni che soprattutto la sospensione dipotrebbe avere sull’imminente PPV ALL OUT. Ma concentrandosi solo su quanto accaduto potrebbe esser passato in secondo piano è che il tutto è accaduto poco prima dell’opener di ALL IN, ovCMvsJoe.Joe daCome abbiamo visto il match si è svolto senza problemi cone Joe che hanno dato vita ad un buon match. In realtà come sappiamo durante laCMha urlato “I Quit” in maniera frustrata e molto nervosa. Ma se siamo riusciti a vedere comunque ...

CM Punk batte Samoa Joe a AEW All In 2023 The Shield Of Wrestling

CM Punk found himself in the thick of a confrontation with fellow wrestler Jack Perry. This clash arose from comments Perry made toward Punk during his match against HOOK in the Zero Hour segment. As ...Explore the backstage brawl between CM Punk & Jack Perry at AEW All In London and its impact on the wrestling world.