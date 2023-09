AEW | L’NBA Hall of Famer Dennis Rodman apparirà a Collision

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 1 settembre 2023) Lo United Center di Chicago, questa domenica, ospiterà il PPV All Out. Prima, tuttavia, dentro al palazzetto si svolgerà anche la puntata settimanale di “”. Per questa puntata sono già stati annunciati diversi match, oltre ad un possibile confronto fra Ricky Starks e Ricky “The Dragon” Steamboat. Oltre quanto già riportato, la AEW ha recentemente rivelato tramite i social che la puntata di domani notte vedrà ospite ancheof, il quale farà il suo debutto ufficiale per la compagnia. Un volto conosciutonon è nuovo al mondo del pro wrestling. L’ex cestista, infatti, si unì alla WCW nel marzo 1997, unendosi al NWO al fianco dell’amico “Hollywood” Hulk Hogan. Il suo debutto sul ring avvenne ...