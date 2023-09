AEW | Ad All In CM Punk avrebbe urlato “Me ne vado” nel backstage

(Di venerdì 1 settembre 2023) Sfortunatamente per la AEW, gli spiacevoli eventi accaduti nel pre show di All In sono diventati importanti tanto quanto lo show in se, ed a distanza di una settimana, la compagnia di Tony Khan continua tutt’ora a subirne gli effetti negativi. Viene riportato dal Wrestling Observer Radio, il match tra CMe Samoa Joe era andato molto vicino alla totale cancellazione. Successivamente allo scontro con Perry,cercato di arrivare a Tony Khan, ma con l’intervento di diverse persone tale scontro si è potuto evitare. Inoltre si sarebbero sentite le urla dimentre gridava “Me ne” e diversi monitor sarebbero stati buttati per terra. Con una tale situazione si era iniziato a pensare ad una possibile cancellazione del match trae Joe, mandando per primi ...

Il comunicato stampa afferma che l'elicottero Black Hawk sarà in grado di lavorare insieme'... la Polonia avrà infatti anche l'aereo svedese Saab 340- 300. Ha firmato un contratto per l'......veterano della Ring of Honor Jay Briscoe (vero nome Jamin Pugh) si è spento nella notte'età di ... Tra i primi a dare la notizia della morte di Jay Briscoe è stato il proprietario dellae della ...Il comunicato stampa afferma che l'elicottero Black Hawk sarà in grado di lavorare insieme'... la Polonia avrà infatti anche l'aereo svedese Saab 340- 300. Ha firmato un contratto per l'...

AEW All In: London Report Tuttowrestling

La AEW ha scritto un'importantissima pagina di storia, la federazione di Tony Khan ha messo in scena il più grande evento di Wrestling mai realizzato in Europa ed il successo di All In London verrà ce ...Come abbiamo riportato, CM Punk e Jack Perry sono stati protagonisti di una rissa nel backstage di All In London, con la AEW che è stata costretta a sospendere entrambe le Superstar, e al momento è a ...