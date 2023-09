Addio Amarena | vittima della paura e di una comunicazione distorta

(Di venerdì 1 settembre 2023) Sono ore drammatiche per i cittadini abruzzesi, quelli forti e gentili, quelli che tengono all’equilibrio tra uomo, flora e fauna. L’orsa, simbolo di questa Regione econvivenza pacifica tra uomo e animali selvatici, è stata uccisa a fucilate intorno alle ore 23 di un tragico 31 agosto. A dare la notizia il Parco L'articolo

era scesa coi suoi cuccioli nell'area in cui poi ha trovato la morte. Il veterinario del Parco con la squadra di pronto intervento ha accertato il decesso dell'orsa a causa della gravità ...Nel frattempo, il personale del Parco sta facendo tutto il possibile per individuare e valutare il futuro dei due cuccioli di. Leggi anche Riflettori su Caivano. Meloni: 'Presto vedrete i .... L'orsa marsicana "confidente", uno dei simboli di quell'Abruzzo che convive pacificamente con i plantigradi, è stata uccisa ieri sera alle 23 da un uomo armato di fucile alla periferia ...

24zampe | Addio Amarena: l'orsa simbolo d'Abruzzo uccisa a fucilate guidominciotti.blog.ilsole24ore.com

È stata uccisa con una fucilata in Abruzzo l'orsa Amarena, conosciuta per le sue incursioni nei centri abitati. A divulgare la notizia ...