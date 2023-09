Addio a una storica banca | scompare l’istituto di credito

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 1 settembre 2023) L’annuncio dell’acquisizione di Credit Suisse da parte di Ubs ha scosso il mondo finanziario, segnando la fine di un’era per entrambe le istituzioni. Il ceo di Ubs, Sergio Ermotti, ha presentato un piano ambizioso che porterà a notevoli cambiamenti nel panoramario elvetico. In una nota diffusa ieri Ubs ha annunciato l’intenzione di «integrare completamente» Credit Suisse in Svizzera e che il marchio dellaacquisita scomparirà. Non sono state rivelate immediatamente le conseguenze dell’operazione sui posti di lavoro. «La piena integrazione rafforzerà i punti di forza che fanno di Ubs laleader in Svizzera», preservando al tempo stesso la concorrenza sul mercato elvetico, ha affermato in un comunicato il ceo Sergio Ermotti. Il marchio Credit Suisse scomparirà gradualmente Il piano di integrazione prevede una sforbiciata ...