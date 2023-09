Addio a Helen Smart | morta per malore improvviso a 42 anni l' ex nuotatrice olimpica | la sorella | Era sana

... ma a elaborare l'abbandono, l', l'assenza, l'accettazione della vita come passaggio. Come ha ... primo romanzo di una serie, scritto nel 1934 da Pamela Lyndon Travers, il cui vero nome era...anche all'amico di sempre, Stanford, che ai fasti di New York e al marito Anthony ha ... per rimanere nel tema dell'editoria di moda, sceglie di indossare i panni diGurley Brown, storica ...Ernest Hemingway dieci anni più tardi racconterà nel suo libroalle armi la sua storia ... Protagonisti del film saranno Gary Cooper, ormai un divo affermato a Hollywood e diHayes, attrice ...

Va a dormire e muore improvvisamente nel sonno, addio alla ex nuotatrice olimpica Helen Smart: aveva 42 anni ilmessaggero.it

Il direttore d'orchestra è andato a letto per riposare nel primo pomeriggio di ieri e non si è più rialzato. È ...In certi casi è proprio il caso di dirlo: il lupo perde il pelo ma non il vizio. È il caso di un marito che, dopo anni di matrimonio ...