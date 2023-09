Ad Alghero vogliono imbrigliare le falesie di Punta Giglio | è così che il progresso avanza?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 settembre 2023) Le Dolomiti crollano! Ogni anno l’acqua di pioggia penetra negli interstizi delle rocce e d’inverno gela. L’acqua si espande quando si solidifica (come sa chi ha dimenticato una bottiglia nel freezer) e, invece di spaccare la bottiglia, spacca la roccia. Anno dopo anno le rocce frantumate cadono alle pendici delle Dolomiti, formando i ben noti ghiaioni. I massi che cadono dalle montagne sono un pericolo per gli escursionisti, per non parlare di questa erosione che prima o poi toglierà bellezza alle montagne più belle del mondo. Per far fronte a questo disastro l’assessore al turismo ha proposto un piano di imbrigliamento dolomitico, ad iniziare dalle tre Cime di Lavaredo. L’assessore, all’uscita dalla riunione, era atteso da un’autoambulanza chiamata dal presidente della provincia subito dopo la lettura del progetto. Imbrigliato in una camicia di forza, con ancora in mano il piano di ...