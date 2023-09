Acqua | studio Ambrosetti-A2A | pacchetto di investimenti da 48 miliardi per superare la crisi

(Di venerdì 1 settembre 2023) Roma, 1 set. (Adnkronos) - Und'da 48di euro in dieci anni perl'emergenza idrica, recuperareper le esigenze di famiglie, agricoltura e industria e rilanciare lo sviluppo dell'idroelettrico, l'unica fonte rinnovabile programmabile, asset strategico per la sicurezza energetica del Paese. È la strada indicata nello: azioni eper l'energia, le persone e i territori' realizzato da The European house -in collaborazione con A2A, presentato oggi nell'ambito del forum di Cernobbio dall'amministratore delegato di A2A, Renato Mazzoncini, e partner e il responsabile scenari e intelligence di The European house -, Lorenzo Tavazzi. ...

Roma, 1 set. (Adnkronos) – Un pacchetto d’investimenti da 48 miliardi di euro in dieci anni per superare l’emergenza idrica, recuperare acqua per le esigenze di famiglie, agricoltura e industria e ril ...È quanto emerge dallo studio 'Acqua: azioni e investimenti per l’energia, le persone e i territori' realizzato da The European house - Ambrosetti in collaborazione con A2A, presentato oggi nell’ambito ...