Acqua | azioni e investimenti per l’energia | 50 miliardi in 10 anni per l’emergenza idrica

(Di venerdì 1 settembre 2023) Un pacchetto d’da 48di euro in dieciper superare, recuperareper le esigenze di famiglie, agricoltura e industria e rilanciare lo sviluppo dell’idroelettrico, l’unica fonte rinnovabile programmabile, asset strategico per la sicurezza energetica del Paese. E? quel che emerge dallo studio “per, le persone e i territori” realizzato da The European House – Ambrosetti in collaborazione con A2A, presentato venerdì 1 settembre nell’ambito del Forum di Cernobbio da Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di A2A e Lorenzo Tavazzi, Partner e Responsabile Scenari e Intelligence di The European House – ...

...i canali si riversano anche nel mare che quest' anno ha contato pochissimi giornate in cui l'... si sono fatti promotori di pianificareche tutelino l'ambiente, l'economia e i posti di ...È quanto emerge dallo studio 'e investimenti per l'energia, le persone e i territori' realizzato da The European house - Ambrosetti in collaborazione con A2A, presentato oggi nell'...È la strada indicata nello studio 'e investimenti per l'energia, le persone e i territori' realizzato da The European house - Ambrosetti in collaborazione con A2A, presentato oggi nell'...

A2A, studio sull'acqua: azioni e investimenti per le persone Affaritaliani.it

"Quale procedura vorrà attivare per lo smaltimento come rifiuto della enorme quantità di pesce morto".Così l'amministratore delegato di A2A a Cernobbio a commento di uno studio realizzato insieme a The European House-Ambrosetti ...