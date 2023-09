Accordo ASL-Provincia | Ferrante | “Il problema è trattenere il personale sanitario” Video

(Di venerdì 1 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Stamane, presso Palazzo Caracciolo, è stato firmato untra il presidente della, Rizieri Buonopane, e il direttore generale dell’ASL di Avellino, Mario Nicola Vittoriovolto a snellire le procedure tecnico-amministrative per la realizzazione di dieci Case di Comunità e quattro Ospedali di Comunità. Ai nostri microfoni, il direttoreci ha illustrato come si sta svolgendo la situazione, puntualizzando sullegato al. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... un gruppo di cittadini attivi facenti parte della zona dellaToscana nordovest si sono ... non poteva che rivelarsi drammatica! Nel 2013 fu firmato l'di collaborazione che cedeva servizi ...... incassa il benservito:dovrà risarcirla Attualità [ 23/06/2023 ] Lidi e 'parcheggi vietati', ... e del centrocampista classe 2002 Marco Fiorani, che hanno firmato unper una stagione. ...Avellino . E' in programma domani - 1 settembre - , alle ore 11.30, presso Palazzo Caracciolo, la sottoscrizione dell'tra la Provincia di Avellino e l'di Avellino, finalizzato ad accelerare e snellire le procedure tecnico - amministrative per la realizzazione sul territorio irpino di dieci Case di ...

Accordo ASL-Provincia, Ferrante: "Il problema è trattenere il ... anteprima24.it

I sindacati: "Gli operatori sanitari finora non sono stati sostituiti". L’analisi della situazione: su 96 uscite, i pensionamenti sono 39 .Avellino – E’ in programma domani – 1 settembre -, alle ore 11.30, presso Palazzo Caracciolo, la sottoscrizione dell’accordo tra la Provincia di Avellino e l’Asl di Avellino, finalizzato ad accelerare ...