Accoltella 15enne durante l’asta del Fantacalcio a Napoli | fermato 16enne

(Di venerdì 1 settembre 2023) Ha confessato il, indagato per il ferimento di unun’asta dela Ponticelli. La vittima era stata portata al Pronto Soccorso in condizioni gravissime, con una profonda ferita alla gamba. Ieri sera è stato emesso un fermo del pm della Procura L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Dopo la mezzanotte all'Ospedale del Mare era arrivato uncon ferite di arma da taglio alle gambe. Il giovanissimo aggredito era in 'imminente pericolo di vita', con l'arteria femorale recisa. ...... quando ha visto l'amico che rischiava di essere sopraffatto dagli altri tre, ilavrebbe tirato fuori il coltello per colpire i rivali. Marechiaro, figlio di un bossdue minori: le ...Dopo la mezzanotte all'Ospedale del Mare era arrivato uncon ferite di arma da taglio alle gambe. Il giovanissimo aggredito era in 'imminente pericolo di vita', con l'arteria femorale recisa. ...

15enne accoltellato nella notte a Napoli Agenzia ANSA

Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato ieri sera, prima della mezzanotte, in via Eduardo Scarpetta, nel quartiere Ponticelli di Napoli. Il giovane è stato prima ...Avvicinato da altri ragazzi, probabilmente coetanei, e accoltellato nella notte in via Scarpetta al rione Ponticelli, a Napoli. Ha 15 anni la vittima dell’aggressione, trasportato poi al pronto soccor ...