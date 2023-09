Abbiamo davvero bisogno di corsi per imparare a sedurre?

Leggi su dilei

(Di venerdì 1 settembre 2023) Viviamo in un’epoca che non lascia spazio ai sentimentalismi e all’amore romantico, perché ormai tutte le falle di quel sistema promosso dalle favole sono state ampiamente rese note. Eppure, nonostante quella continua propaganda all’indipendenza e a quel sano egoismo, nessuno di noi può negare che il desiderio di condividere la vita con qualcuno ogni tanto fa capolino. E non può essere ignorato. La solitudine, intendiamoci, se accettata può esserebellissima. Ma non possiamo confonderla con il senso di isolamento che invece sembra imperante nella società moderna. Perché siamo così pieni di impegni, personali, professionali e familiari, chesmesso di guardarci negli occhi, di conoscerci per. Perché siamo così spaventati di mostrarci per quello che siamo che non ci concediamo mai per. Ecco ...