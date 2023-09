A Scala tre giorni di celebrazioni per il beato Gerardo Sasso Arriva anche il ministro Sangiuliano

(Di venerdì 1 settembre 2023) In occasione della trediin onore del, fondatore dell’ordine dei cavalieri di Malta, domenica 3 settembre alle 12.30 nella chiesa di San Pietro in Campoleone a(Costiera Amalfitana) ildella Cultura, Gennaro, parteciperà alla presentazione e alla proiezione, in anteprima per la stampa, del docufilm “, il guerriero senza spada”. Il lavoro, ideato e condotto da padre Enzo Fortunato, per la regia di Marco Capasso, andrà in onda il giorno successivo (4 settembre) alle 15.10 su Rai3 per il programma “In Cammino”. Oltre alinterverranno all’anteprima il principe e Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta, Fra’ ...

