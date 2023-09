A Kiev la consegna dell' arma decisiva per la controffensiva

Leggi su iltempo

(Di venerdì 1 settembre 2023) Un importante passo avanti per scacciare il nemico. L'Ucraina dovrebbe ricevere a metà settembre i primi 10 dei 31 carriti Abrams che le sono stati promessi dagli Stati Uniti: lo ha riferito Politico, citando un funzionario del dipartimentoa Difesa americana e un'altra fonte a conoscenza dei fatti. I carriti da 70 tonnellate sono attualmente in Germania in fase di ricondizionamento ed è stato precisato che una volta completate le operazioni verranno spediti in Ucraina. Secondo il sito, i tank Abrams, nelle idee degli alleati di, dovrebbero servire a dare alle forze ucraine il vantaggio di cui hanno bisogno per superare le forti difesea Russia nella loro. Intanto circa 200 soldati ucraini hanno completato il programma di addestramento ...