A che ora il sorteggio dell’Europa League oggi? Programma e orario | come vederlo in tv e streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 settembre 2023) La UEFA Europa2023/2024 è quasi pronta a partire. La seconda competizione europea per club sta per tornare in campo con le sue avvincenti ed emozionanti sfide. Nella serata di ieri si sono giocate le ultime partite valide per il ritorno dei Playoff e adesso abbiamo finalmente un quadro chiaro della situazione. Infatti oltre alle dodici formazioni qualificate di diritto (in base a quanto accaduto nella scorsa stagione) e alle dieci provenienti dagli spareggi di UEFA Championse dal percorso Piazzate del terzo turno di qualificazione, si sono poi aggiunte le vincitrici degli spareggi, ben dieci. Adesso quindi non resta che attendere quello che sarà ildei gruppi. Le estrazioni dalle urne avverranno quest’, venerdì 1° settembre, a partire dalle ore 13.00. Ricordiamo immediatamente che, ogni ...