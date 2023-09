A che ora corre domani Jacobs in Diamond League | programma in chiaro | tv | streaming | avversari in Cina

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 settembre 2023) Riprenderà da Xiamen, in, sabato 2 settembre, il percorso della2023 di atletica leggera, giunta alla terzultima tappa stagionale: all’Egret Stadium si terrà il primo grande evento successivo ai Mondiali di Budapest, in cui saranno presenti sei atleti italiani, tra i quali spicca Marcell. L’azzurro sarà impegnato, ovviamente, sui 100 metri piani, dove il campione olimpico, alle ore 13.35 italiane, affronterà due dei frazionisti della staffetta statunitense fregiatasi dell’oro iridato in Ungheria, ovvero Christian Coleman e Fred Kerley. La diretta tv della tappa della2023 di atletica leggera ina Xiamen, in, sarà assicurata da Rai Sport HD e Sky Sport Arena, mentre la diretta ...