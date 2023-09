A Caivano finisce l' Italia | muore la logica | la speranza | civiltà

(Di venerdì 1 settembre 2023) Al’come, come, come. La presidente del Consiglio Meloni ci va in visita, e fa bene, ma promette 10 milioni di euro che sono un controsenso, soldi peggio che buttati perché finiscono nelle mani della camorra che acontrolla tutto, il me

Gente che ha l'ansia di essere più realista del Re ma cheper danneggiare il Re. Quando ... Leggi anche Fratelli d'Italia si preoccupa di organizzare la claque per Giorgia Meloni a, ...... poi, ce' anche una politica abbastanza debole perche' non abbiamo unamministrazione (ace' ... La nostra battaglia nonmai, ha concluso.La nostra battaglia nonmai e forse al termine della nostra vita, come San Paolo, potremo dire che abbiamo combattuto la buona battaglia'. 12 milioni perMeloni ha anche fatto sapere ...

La sinistra che ha fallito a Caivano Corriere della Sera

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si reca oggi al Parco Verde di Caivano, teatro degli stupri avvenuti ai danni di due cuginette di undici e dodici anni. La premier alle ...