(Di venerdì 1 settembre 2023) Con un forte ritardo e tra molte polemiche, il governo di Gabriel Boric ha reso finalmente noto il programma commemorativo per i 50 anni dal golpe dell’111973. L’inizio first appeared on il manifesto.

... Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) a partire dal 15. In 'El Conde', Pablo Larrain immagina un universo parallelo ispirato alla recente storia del. In questo mondo immaginario ...... dopo la trilogia cilena sul pre e post colpo di Stato dell'111973, dopo le visionarie ... La brutale dittatura militare in, in particolare, diventa il palcoscenico di una memoria ..."L'idea del film (che sarà distribuito da Netflix dal 15) - spiega il regista - non è ... Difficile invece "prevedere - aggiunge - come sarà accolto in. Probabilmente c'è chi lo odierà e ...

11 settembre, il Cile lancia la ricerca dei desaparecidos Il Manifesto

Il trailer del film 'Cile - Il mio Paese immaginario' di Patricio Guzmán, in Italia al cinema dall'11 settembre 2023.Pablo Larraín presenta in concorso a Venezia il film El Conde, incentrato sulla figura di Augusto Pinochet. Qui la recensione.