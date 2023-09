100% Italia | la seconda stagione del game show di Nicola Savino

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 1 settembre 2023) Parte ladi disi conferma alla conduzione delladi, ilprodotto da Banijay. Il programma va in onda in prima visione assoluta, dal 4 settembre, dal lunedì al venerdì alle ore 20.30. Il gioco si basa sui sondaggi, certificati dal Dottor Livio Gigliuto, Presidente esecutivo dell’Istituto Piepoli. Le domande sono poste a 100 persone – glini – di età compresa tra i 18 e gli 80 anni, e che rispecchiano perfettamente il paese per sesso, ceto sociale, istruzione. Sono loro che costituiscono il campione rappresentativo della popolazionena, ...