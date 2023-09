10° Anniversario dei Pollici Verdi di Scampia

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 1 settembre 2023) Ho avuto il piacere di conoscere l’associazione ambientalista Idinel settembre 2015 in un modo alquanto insolito, fui invitata dalla Console del Venezuela di Napoli Amarilys Gutiérrez Graffe a partecipare nell’organizzazione di una giornata culturale Italia-Venezuela nel Parco Corto Maltese, in collaborazione con I. In realtà i pregiudizi suerano molteplici e, pertanto, non ero mai venuta in questa zona di periferia. Invece mi sono dovuta ricredere, non appena ho visitato il parco Corto Maltese. Sono rimasta molto colpita, ho conosciuto e visto all’opera i, dei semplici cittadini che si sono rimboccati le maniche e hanno ripulito questo spazio pubblico di 20,000 m2, continuando a mantenerlo ...