Zuckerberg frena la più grande campagna digitale di disinformazione della Cina

(Di giovedì 31 agosto 2023) Martedì Meta, la società che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp, ha annunciato di aver rimosso ben 7.704 profili Facebook e 954 pagine, tutti collegati a unadi disinformazio...

La sfida salta Sfida con Elon Musk in Italia, Mark''Noi mettiamo a disposizione, esiste un vero e proprio tariffario, fermo restando che la priorità è la tutela e la salvaguardia, ...Leggi Anche Toto - location per il combattimento tra Musk e, ma quest'ultimo: 'Niente di concordato'. E spunta l'ipotesi Parigi Una cosa è certa: al contrario dei veri combattimenti ...Il miliardario ha anche detto che la sua fondazione benefica e quella diavrebbero organizzato la sfida, ma poche ore dopoha dichiarato che la gente dovrebbe "partire dal ...

Meta contro Spamouflage: la società che controlla i principali social network ha annunciato di aver rimosso ben 7.704 profili Facebook e 954 pagine, tutti collegati a una operazione online chiamata “ ...L'incontro tra i due miliardari che doveva svolgersi in Italia non si farà. Dopo un post lapidario di Zuckerberg, Elon Musk ha ringraziato il ministro della Cultura Sangiuliano per la disponibilità a ...