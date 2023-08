Zielinski rinnova il contratto con il Napoli | cifre e dettagli

(Di giovedì 31 agosto 2023) Il futuro di Piotrnel corso della sessione di mercato estiva è sembrato davvero lontano da. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, sembrava non ci fossero margini per il rinnovo deldel centrocampista azzurro, eppure le cose sono andate diversamente., così come Lozano, aveva unin scadenza nel 2024 e prospettive L'articolo

Sul fronte rinnovi, invece, è vicinissima la firma di Piotr, per il quale si stanno ultimando i dettagli. Infine, capitolo Lozano : per il messicano non ha mercato e potrebbe rimanere fino ...De Laurentiis rifiuta una super offerta: le cifre 24 luglio 2023: Clamoroso Lazio, 'La nostra offerta era più alta, maha preferito rinnovare con loro' 25 luglio 2023:con ......centrocampo dove è rimasto anche Piotr. I malpensanti pensavano che con i soldi degli arabi per la cessione del polacco il presidente comprasse Veiga. Nulla di tutto questo. Zielue ...

Zielinski rinnova col Napoli, contratto pronto e tradotto: annuncio in arrivo AreaNapoli.it

L'agente di Kvicha Kvaratskhelia è in città e a breve incontrerà il presidente De Laurentiis per raggiungere l'accordo definitivo per il nuovo contratto ...La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli facendo il punto della situazione sui rinnovi di contratto. Questo quanto evidenziato: ...