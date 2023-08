Zelensky caccia uno dei suoi fedelissimi | la notizia scuote l' ucraina

(Di giovedì 31 agosto 2023) Il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov ha le ore contate e potrebbe essere presto rimosso dall'incarico. A rivelarlo è l'Ukrainska Pravda che cita fonti di governo: secondo le gole profonde al suo posto potrebbe arrivare Rustem Umerov, capo del Fondo per la proprietà statale dell'. Lasi era già diffusa negli scorsi giorni ma allora il presidente ucraino, Volodymyr, non aveva voluto commentare l'ipotesi di un licenziamento del ministro della Difesa Reznikov, che è tornata a circolare con insistenza nelle ultime settimane. «Sono pronto a commentare eventuali decisioni sul personale del nostro Stato solo dopo aver firmato i relativi decreti», le parole di, in una conferenza stampa congiunta con il primo ministro finlandese Petteri Orpo, rispondendo alla domanda se ...

Quanto alla previsione di una conclusione delle ostilità entro quest'anno, Zelensky afferma che dipende molto dall'esito della controffensiva di Kiev e si è detto comunque fiducioso che per l'inizio ...Zelensky afferma che dipende molto dall’esito della controffensiva di Kiev e si è detto comunque fiducioso che per l’inizio dell’anno nuovo saranno già operativi i caccia F-16. “Serviranno a ...