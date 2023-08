Zanetti | «Difficile ripetersi | ma l’Inter vuole essere protagonista»

(Di giovedì 31 agosto 2023) Javierha fatto compagnia a Giuseppe Marotta, come lo scorso anno, a Nyon per i sorteggi dei gironi di Champions League. L’ex capitano nerazzurro ha detto questo con Sky Sport. COMPETITIVI – Javierè fiducioso: «La competizione è diversa, c’è molta qualità nei nostri avversari. In Champions League tutte le partite sono complicate, l’importante è chestia bene e possa preparare al meglio tutte le gare. Cresce autostima, mentalità, i ragazzi della finale sono stati aiutati in questo. I nuovi vogliono giocare da protagonisti, è sempreperòe lavoreremo con umiltà. Sicuramente ha aiutato la finale per la crescita. Credo che la base dell’anno scorso c’è e non ci dobbiamo accontentare. Dobbiamoprotagonisti, dobbiamo puntare in alto e andare ...

Nella ripresa la squadra diha fatto meglio (ma fare peggio era davvero), ma nonostante qualche occasione davanti non è stata incisiva, non è stata concreta come sapeva essere nella ...Per questoprende appunti. 'Lavorare coi ragazzi è l'aspetto più appagante del mio lavoro: ... È una filosofia sportiva ben chiara,da mantenere in Serie A'. Ancora di più da quando le ...... ha un allenatore molto bravo che è un valore aggiunto e quindi è una partita, ... "Ringrazio la società che me lo ha riportato indietro - ammette- Io non chiedo mai nulla e se per una ...

Javier Zanetti, vicepresidente nerazzurro, ai microfoni di Sky Sport ha commentato i sorteggi di Champions League ...L'Empoli cerca il riscatto contro la Juventus dopo le prime due sconfitte: sul calciomercato, linea verde per Zanetti che accoglie Ansah dal Torino ...