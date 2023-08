Würstel | scienziato li analizza al microscopio | Ecco cosa c' è dentro | li mangerai ancora?

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 31 agosto 2023), unomostra la loro composizione al, poi domanda ai follower: "Dopo questo video li mangereteoppure no?" Isono un tipo di salsiccia popolare e ampiamente consumato in molte parti del mondo, con variazioni regionali e culturali che ne definiscono il sapore e la consistenza. Queste salsicce sono una parte rilevante delle culture gastronomiche di molte nazioni e sono spesso servite in diversi modi, dal semplice hot dog americano ai piatti tradizionali tedeschi. Il termine deriva dall'alto tedesco medio "würst" che significa "salsiccia". Trattasi di una forma di preparazione di carne che risale a tempi antichi. In effetti, si crede che iabbiano le loro radici nella cucina europea, in particolare in Germania e Austria. Questi paesi ...