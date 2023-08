WhatsApp | Musk lancia sfida | chiamate vocali e video su X

(Di giovedì 31 agosto 2023) (Adnkronos) – Nuova mossa di Elonsu X che ora punta a introdurresull'ex piattaforma Twitter,ndo unadiretta a. La funzionalità sarà disponibile su iPhone e telefoni Android, nonché su Pc e computer Mac di Apple, ha annunciato. Non sarà necessario fornire un numero di telefono, ha specificato il patron di Space X e Tesla, perché X è come una "rubrica globale". —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Musk sfida Whatsapp: "Su X chiamate audio e video ma senza numeri di telefono"

