West Nile | un morto in Brianza | “La malattia concausa del decesso” A Seregno decisa una disinfestazione straordinaria

(Di giovedì 31 agosto 2023) Ilè stata laper unin, in Lombardia. “Nella giornata di ieri siamo stati contattati da Atsche ci ha comunicato un caso diche ha avuto comeil virus. Il contagio, con tutta probabilità, è avvenuto attraverso una puntura di zanzara – annunci sulla propria pagina ufficiale Facebook il Comune di(Monza– In via precauzionale – d’intesa con le autorità sanitarie – il Comune rende noto di aver provveduto a programmare per questa sera una… L’intervento sarà eseguito a partire dalle ore 20”. Per i residenti delle zone interessate, il Comune ...

Ilè stata la concausa per un decesso in Brianza, in Lombardia. 'Nella giornata di ieri siamo stati contattati da Ats Brianza che ci ha comunicato un caso di decesso che ha avuto come concausa ...... attraverso un'ordinanza urgente, ha disposto la disinfestazione su suolo privato e pubblico nell'area compresa entro 200 metri dall'abitazione della persona colpita dalla. Sono interessate ...PrecedenteVirus, muore un uomo di 78 anni La tua pubblicità qui Invia segnalazioni Radio Sound Piacenza 24 WhatsApp 333 7575246 - Invia Messenger Radio Sound - Piacenza24 Le più ...

West Nile a Seregno, morto un uomo di 55 anni: scatta la disinfestazione straordinaria. Dove e quando IL GIORNO

Un 55enne risultato positivo al virus West Nile è deceduto a Seregno (Monza). Poiché a contagiarlo sarebbe stata la puntura di una zanzara, il sindaco ha disposto una “disinfestazione sanitaria” in ...Allarme in città. In seguito al decesso sono scattati tutti gli accertamenti, compresi quelli su possibili viaggi recenti ...