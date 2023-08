Vuelta a España 2023 | tappa di oggi La Vall d’Uixo-Observatorio Astrofisico de Javalambre | orari | percorso | tv | favoriti Tutti contro Evenepoel

Leggi su oasport

(Di giovedì 31 agosto 2023) Tornano le salite, torna lo spettacolo alla. Altra giornata nel quale è atteso lo sdiretto tra i big in chiave classifica generale:appuntamento con la sesta. Andiamo a scoprirla nel dettaglio cone programma.SESTAPartenza da Laper arrivare in vetta all’dedopo 183,1 chilometri. Pronti, via una salita non indicata come GPM che taglierà già le gambe ai corridori. Poi spazio alla prima salita: terza categoria di Puerto De Arenillas (5,8 km al ...