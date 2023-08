Vuelta a España 2023 | Lenny Martinez | “Prendere la maglia non era nei piani | è più di un sogno”

Leggi su oasport

(Di giovedì 31 agosto 2023) Al termine di una caotica e spettacolare tappa 6 della, èla nuovarossa. Il francese della Groupama FDJ diventa così, a 20 anni e 51 giorni di età, il più giovane leader all-time della corsa spagnola ed il secondo più giovane considerando i tre Grandi Giri, davanti a lui solo Henri Cornet, leader a 19 anni al Tour de France 1904 (che poi vinse).ha parlato ai microfoni di Eurosport: “Ancora non ci credo, è più di unper me. Il team ha lavorato tantissimo per me e io sono onorato di vestire questa, come lo sarebbe ogni altro corridore. Spero di poter ricompensare al meglio i miei compagni”. Entrato nella fuga dei 40 che ha caratterizzato la corsa, è riuscito a tenere ...