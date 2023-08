Vuelta 2023 | tutte le tappe | altimetria | calendario e percorso

SEGUI LA DIRETTA SESTA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA: MONTEPREMI E PRIZE MONEY IL CALENDARIO COMPLETO DELLE TAPPE I TELECRONISTI E LA PROGRAMMAZIONE TV: STARTLIST E FAVORITI ...COME SEGUIRE LA CORSA IN TV E STREAMING SESTA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA: MONTEPREMI E PRIZE MONEY IL CALENDARIO COMPLETO DELLE TAPPE I TELECRONISTI E LA PROGRAMMAZIONE TV: ...Gli highlights della quinta tappa della, la Morella - Burriana di 186.5 km, vinta da Kaden Groves in volata, bis per lui dopo ieri, davanti a un eccezionale Filippo Ganna. Una frazione abbastanza agevole con poche pendenze, una ...

Vuelta 2023 5a tappa, Groves fa doppietta. Ma Pippo Ganna fa la volata e arriva secondo! Virgilio Sport

Secondo arrivo in salita in questa edizione della Vuelta di Spagna 2023. Remco Evepoel, attuale leader, è uno dei favoriti per la vittoria.Tornano le salite, torna lo spettacolo alla Vuelta a España 2023. Altra giornata nel quale è atteso lo scontro diretto tra i big in chiave classifica generale: oggi appuntamento con la sesta tappa. An ...