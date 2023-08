Vuelta 2023 | sesta tappa La Vall d’Uixó – Observatorio de Javalambre oggi in tv | orari e diretta streaming

(Di giovedì 31 agosto 2023)è il giorno delladellaa Espana, che vive una delle frazioni più importanti della prima settimana con i 181,3 chilometri da Laall’de. Secondo arrivo in salita e nuovo atteso duello tra Remco Evenepoel e la coppia Vingegaard-Roglic, senza dimenticare Juan Ayuso e tutti gli altri big in corsa. Di seguito tutte le informazioni per seguire al meglio unache Sportface vi racconterà in tempo reale. SEGUI LA: PERCORSO E ALTIMETRIA: MONTEPREMI E PRIZE MONEY IL CALENDARIO COMPLETO DELLE TAPPE I TELECRONISTI E LA PROGRAMMAZIONE ...

Gli highlights della quinta tappa della, la Morella - Burriana di 186.5 km, vinta da Kaden Groves in volata, bis per lui dopo ieri, davanti a un eccezionale Filippo Ganna. Una frazione abbastanza agevole con poche pendenze, una ..., solo Fagundez in fuga La quinta tappa dellaEspana è andata via con un copione piuttosto scontato. Il percorso prevedeva una salita di seconda categoria ad oltre cinquanta chilometri ..., le pagelle della 5a tappa Top . Le pagelle della 5a tappa Flop . Classifica generale dopo la 5a tappa ., le pagelle della 5a tappa Top. KADEN GROVES 9,5 Il 10 oggi lo ...

Vuelta 2023 5a tappa, Groves fa doppietta. Ma Pippo Ganna fa la volata e arriva secondo! Virgilio Sport

Tornano le salite, torna lo spettacolo alla Vuelta a España 2023. Altra giornata nel quale è atteso lo scontro diretto tra i big in chiave classifica generale: oggi appuntamento con la sesta tappa.