Vomero | a distanza di un mese altra palma distrutta da fiamme al Parco Mascagna | polemica sul degrado

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 31 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUna strage di alberi aldelArenella. Adi un, un’è andata a fuoco. L’incendio stanotte, a pochi metri dal primo. Già nella notte tra il 29 e il 30 luglio, un albero era stato distrutto dalle. I vigili del fuoco, allora, non avevano escluso un rogo doloso. Messa in sicurezza, per tutto agosto, laincenerita è rimasta così. Circondata da una rete, ha persino sviluppato nuove foglie. Questa notte il copione si è ripetuto. I vigili del fuoco, anche stavolta, hanno transennato l’arbusto bruciato. Il nuovo incendio – per il quale non si esclude alcuna pista – si è sviluppato in uno scenario di. Da tempo i residenti protestano per ...