Volley | Italia-Estonia 3-0 | gli azzurri centrano il bis tra alti e bassi

(Di giovedì 31 agosto 2023) L’ha sconfitto l’per 3-0 (25-17; 25-22; 25-19) e ha così infilato la seconda vittoria consecutiva agli Europei 2023 dimaschile. La nostra Nazionale, reduce dal successo con il massimo scarto contro il Belgio, si è ripetuta al PalaBarton di Perugia contro la poco quotata compagine balcanica e si è così confermata in testa alla classifica generale del gruppo A. La partita di domani sera contro la Serbia (venerdì 1° settembre, ore 21.15), sempre nel capoluogo umbro, sarà determinante nella lotta per il primato nel raggruppamento che garantisce un tabellone sulla carta più agevole nella fase a eliminazione diretta. I Campioni del Mondo e d’Europa hanno tentennato soltanto nel secondo set, dove sono stati sotto anche di quattro punti (9-13) prima di inscenare una grande rimonta di rabbia. I ragazzi del CT Fefé De ...

