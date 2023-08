Volley | Davide Mazzanti | “Vargas non è l’unico pericolo | all’Italia servono intensità e ritmo”

(Di giovedì 31 agosto 2023) Giornata di vigilia per l’Italia, che venerdì 1° settembre (ore 17.00) affronterà la Turchia nella semifinale degli Europei 2023 difemminile. La nostra Nazionale, reduce da sette vittorie consecutive per 3-0, è attesa dal durissimo impegno contro la corazzata anatolica a Bruxelles (Belgio). Le Campionesse d’Europa se la dovranno vedere con la compagine di coach Daniele Santarelli, fresca vincitrice della Nations League e capace di liquidare l’ambiziosa Polonia ai quarti di finale. Le azzurre dovranno inventarsi una magia se vorranno battere un avversario di lusso trascinato da due bomber di razza come Malissaed Ebrar Karakurt. Grande curiosità sulla formazione che verrà schierata titolare, con il dubbio tra Ekaterina Antropova e Paola Egonu nel ruolo di opposto in diagonale con Alessia Orro. Per il resto dovrebbe essere tutto confermato ...

La nazionale di Mazzanti affronterà in semifinale la fortissima squadra di Santarelli. Alla vigilia della sfida decisiva per entrare in finale parlano i tecnici e le capitane delle due nazionali ...Il ct azzurro: 'Sarà sicuramente una partita bella da vivere e da giocare'.ROMA (ITALPRESS) - Dopo sette vittorie di fila per tre set a zero, ...