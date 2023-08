(Di giovedì 31 agosto 2023) Basata sulla piattaforma MQB Evo, la nona generazione della Passat offre maggiore spazio a bordo grazie al passo aumentato di 50 mm (2,84 metri totali) rispetto al modello uscente. Sono cambiate anche le proporzioni, lavorando sul design per ottimizzare spazio ed efficienza aerodinamica: la vettura misura in totale 4,91 metri (+144 mm) per 1,85 di larghezza (+20 mm), mentre rimane invariata l'altezza di 1,5 metri. La dinamicità è sottolineata anche dalle barre luminose a Led anteriori e posteriori a tutta larghezza e dai profili aerodinamici (come gli air curtain frontali e la griglia attiva), cruciali per ottimizzare l'efficienza: il Cx è infatti sceso drasticamente, passando da 0,31 a 0,25. Il bagagliaio offre una capacità variabile da 690 a 1.920 litri, fino a 140 in più rispetto al modello uscente. Gli interni sono stati disegnati in funzione degli schermi: i sistemi sono basati ...

