(Di giovedì 31 agosto 2023) Basata sulla piattaforma MQB Evo, la nonadella Passat offre maggiore spazio a bordo grazie al passo aumentato di 50 mm (2,84 metri totali) rispetto al modello uscente. Sono cambiate anche le proporzioni, lavorando sul design per ottimizzare spazio ed efficienza aerodinamica: la vettura misura in totale 4,91 metri (+144 mm) per 1,85 di larghezza (+20 mm), mentre rimane invariata l'altezza di 1,5 metri. La dinamicità è sottolineata anche dalle barre luminose a Led anteriori e posteriori a tutta larghezza e dai profili aerodinamici (come gli air curtain frontali e la griglia attiva), cruciali per ottimizzare l'efficienza: il Cx è infatti sceso drasticamente, passando da 0,31 a 0,25. Il bagagliaio offre una capacità variabile da 690 a 1.920 litri, fino a 140 in più rispetto al modello uscente. Gli interni sono stati disegnati in funzione degli schermi: i ...

Volkswagen Passat non molla, resta ancora in gamma ed è anzi la prima a debuttare con la nuova piattaforma MQB Evo, evoluzione appunto del pianale modulare di Volkswagen fatto per essere trasversale a ...Design elegante, aerodinamica curata, molto spazio a bordo e motorizzazioni con potenze comprese tra 122 e 272 Cv: l'ibrido ricaricabile ora arriva a 100 km di percorrenza in modalità 100% elettrica ...