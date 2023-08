Volkswagen Passat Variant | la nuova serie è solo wagon

(Di giovedì 31 agosto 2023), la nona generazione arriva ed è, in carrozzeria station. Laarriva sul mercatofamiliare e non più berlina : la tre volumi di grandi dimensioni di ...

, la nona generazione arriva ed è Variant , in carrozzeria station wagon . La nuova serie arriva sul mercato solo familiare e non più berlina : la tre volumi di grandi dimensioni di ...ha venduto tanto, più di 30 milioni di auto in 50 anni di storia , ma ha subito l'avanzata dei SUV che hanno un po' costretto in disparte le station wagon. Eppure lanon molla ...non molla , resta ancora in gamma ed è anzi la prima a debuttare con la nuova piattaforma MQB Evo , evoluzione appunto del pianale modulare difatto per essere trasversale ...

Volkswagen Passat: questa volta è solo wagon AlVolante

Siamo saliti a bordo della nuova Volkswagen Passat: è più lunga, solo con carrozzeria famigliare e anche in versione plug-in. Confermati i motori a gasolio.Volkswagen Passat non molla, resta ancora in gamma ed è anzi la prima a debuttare con la nuova piattaforma MQB Evo, evoluzione appunto del pianale modulare di Volkswagen fatto per essere trasversale a ...