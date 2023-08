Volkswagen Passat | la nuova generazione debutta al salone di Monaco Sarà solo station wagon – FOTO

(Di giovedì 31 agosto 2023) Die Hard, dura a morire. Parliamo della, sopravvissuta allo tsunami di suv che hanno spedito nel dimenticatoio diverse tipologie di auto e parecchie concorrenti dellamedesima. E che continua a resistere alla conversione alle motorizzazioni 100% elettriche, ma non all’ibridizzazione. Di cui, oltretutto,è nota promotrice. Tuttavia, il prezzo di questa “pellaccia” lo paga la versione berlina del modello, che esce di scena (al suo posto dovrebbe arrivare una sedan alimentata a batteria): esatto, la nonadell’ammiraglia del marchio tedescogiardinetta(Variant, come la definiscono a Wolfsburg), chiamata a difendere una tradizione lunga 50 anni e che conta 30 milioni di esemplari ...

La casa tedesca ha svelato l'ultima generazione della, un modello che ha superato più di 30 milioni di unità vendute e che arriva alla nona generazione . La nuovasarà disponibile solo nella versione Station Wagon e, come vi ...La nona generazione è più grande e confortevole. Mantenuta la motorizzazione diesel a cui si affiancano benzina, Mhev e Phev. La nuova generazione di, la nona, presenta numerose innovazioni, interni di qualità, un nuovo sistema di controllo adattivo del telaio e trazioni ibride plug - in con autonomia elettrica fino a 100 ...NUOVE MOTORIZZAZIONI Le motorizzazioni della nuovasaranno ben otto : due benzina, tre turbodiesel, una inedita mild - hybrid a 48V e due ibride plug - in. 2.0 TSI turbo benzina da ...

Volkswagen ha presentato in anteprima la sua nuova Passat Variant, con oltre 1.900 litri di bagagliaio e versioni Mild e Plug-in Hybrid.Volkswagen Passat: tutte le informazioni e le foto della nona generazione attesa alle vendite entro la fine dell'anno ...