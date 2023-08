Vivere bene e a lungo | le regole per allungare la vita in salute

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 31 agosto 2023) Life&People.it Unalunga ed in, il desiderio che accomuna tutti, da sempre. Dalla notte dei tempi l’uomo si è impegnato nella ricerca della longevità, tra stili die formule “miracolose”, ma ad oggi cosa sappiamo su comemeglio e più a? Otto scelte disalutari atte a migliorare l’aspettativa di, linee guida da seguire dai 40 anni per poteranni in più rispetto alla media. A dirlo è uno studio, presentato nel corso dell’estate in occasione del Nutrition 2023, il meeting annuale dell’American Society for Nutrition, a Boston, nel quale sono state stilateper la longevità. Lo studio sulleper la longevità Scelte sane e consapevole consentono di ridurre il ...