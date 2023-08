Vita da Carlo… Verdone su VelvetMAG

(Di giovedì 31 agosto 2023)da Carlo non è solo una serie televisiva è una sorta di regalo che Carloha fatto a chi lo ama, alla scuola comica romana – che ha saputo ereditare dai grandi ed interpretare a modo suo – uno sguardo a tratti intimista anche sullo showbiz che non poteva che avere, visto il successo, una seconda edizione. Noi dilo abbiamo incontrato proprio mentre girava la seconda stagione dida Carlo nella Coffee House di Palazzo Colonna a Roma. E domani potrete leggere l’intervista esclusiva di Elena Parmegiani. Manca poco ai telespettatori che dovranno attendere solo il 15 settembre prossimo per il rilascio sulla piattaforma Prime Video, naturalmente la stessa che nel 2021 aveva trasmesso la prima serie tv da protagonista e naturalmente regista Carlo. Che interpreta se stesso: ...

...e lavori per la televisione - liberamente tratto dall'omonimo saggio diRovelli, è l'occasione per parlare di libri e film, con i secondi che si consumano più facilmente con i ritmi di...Fui tentato, ci rinunciai, e probabilmente mi salvai la: il serbatoio era posto davanti, tra ... Uno studio diPelanda conferma che all'Italia conviene allearsi con la Germania Iniziano a ...... e non solo vengono inevitabilmente trascinati nel normale flusso della, ma sono anche ... Usciti dall'Hotel Ritz di Parigi, in Place Vendôme, Diana Spencer (ormai separata dal principe...