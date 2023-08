... la storia rimane circoscritta, dimenticandosi di qualsiasi ricercaper arrivare a un ... una mossa azzardata per un biopic, però inizialmente sembrava che Nolan avesse trovato la...... fu Andrew a sbattersi per far arrivare alla personala cassettina autoprodotta di cui sopra; fu Andrew a plasmare lo stile Wham! con intelligenza e lungimiranza. Il resto è storia (...... la storia rimane circoscritta, dimenticandosi di qualsiasi ricercaper arrivare a un ... una mossa azzardata per un biopic, però inizialmente sembrava che Nolan avesse trovato la...

Visionaria e Giusta: dal 4 al 17 settembre a Roma due feste per la sinistra popolare TPI

Una regista leggendaria, visionaria, coraggiosa, illuminata ... ti devi attaccare a qualcosa di importante, il progetto giusto. Lo sto cercando». «L’ordine del tempo» è anche un film su ciò che è ...Si è spento l'imprenditore brianzolo che, assieme ai fratelli, ha guidato l'azienda di famiglia specializzata nel menswear fondata nel 1934, contribuendo a renderla emblema della sartorialità made in ...