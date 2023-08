Visibilia | cda | in attesa chiarimenti su possibili violazioni Ruffino e Sif su ipotesi opa

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 31 agosto 2023) Milano, 31 ago. (Adnkronos) - Il consiglio di amministrazione diEditore, esaminate le verifiche condotte da Consob e comunicate ieri sull'evoluzione della partecipazione al capitale detenuta dai soci Sif Italia e Luca Giuseppe Reale(morto suicida il 5 agosto scorso) "ha preso atto del superamento da parte dei predetti soci della soglia di rilevanza del 30%" prevista ai sensi dell'articolo 106 del Testo unico per la finanza, "sin dal 24 ottobre 2022, momento in cui la partecipazione da questi complessivamente detenuta risultava pari al 31,15% del capitale sociale della società". Nel caso di superamento da parte dei soci della società della soglia di partecipazione del 30% prevista dall'articolo 106, non accompagnato da apposita comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di una offerta pubblica totalitaria ...