VIDEO – Pavard ad Appiano Gentile | «Benji l’interista è qui»

Insomma per Ravanelli l'acquisto diva a completare l'Inter che può mettersi alle spalle il ... Lukaku a Roma, i tifosi in delirio: l'incredibile coro quando scende dalla scaletta -Successivamente,ha raggiunto il Coni per l'idoneità sportiva accolto dall'entusiasmo dei tifosi nerazzurri, al quale l'ormai ex Bayern ha concesso foto e autografi. Nel primo pomeriggio il ...L'arrivo di Benjamingarantisce nuove opportunità a Simone Inzaghi per il reparto arretrato: ecco come cambia l'undici ...

VIDEO - Pavard ha firmato: autografi per i tifosi fuori dalla sede. Domani il suo primo allenamento ad... Fcinternews.it

Il difensore francese, dopo aver sostenuto le visite mediche e firmato il contratto, è pronto per entrare alla Pinetina ...Calciomercato Live 30 agosto 2023: segui tutti i rumors, le trattative in corso, acquisti e cessioni in questa nuova giornata di mercato ...