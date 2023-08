VIDEO Matteo Berrettini | il grave infortunio e le agghiaccianti urla di dolore agli US Open

(Di giovedì 31 agosto 2023) Non c’è davvero pace per, un grande campione la cui carriera sta venendo duramente condizionata dai problemi fisici. Ora il romano dovrà fare i conti con un nuovo (probabile) lungo stop a seguito dell’maturatoUSnel corso del 2° turno contro il francese Arthur Rinderknech. Sul punteggio di 4-6, 3-5, 40-A in favore del transalpino, l’azzurro ha messo male la caviglia destra nel tentativo di recupero su un diritto lungolinea dell’avversario. L’italiano si è subito accasciato a terra, rimanendo immobile una ventina di secondi. Successivamente ha messo un lancinante grido diè stato poi riportato a braccia dal fisioterapista in panchina, riuscendo comunque ad appoggiare molto lentamente il piede a terra. Dopo ...

, semifinalista nel 2019 fermato solo dal futuro vincitore Rafa Nadal (prima "semi" Major ... TUTTE LE NOTIZIE US OPEN, TUTTI IIL PALINSESTO SEMPRE AGGIORNATO 31 agosto 2023Paura perBerrettini, che si è infortunato nel match del secondo turno degli Us Open contro il francese Arthur Rinderknech. Come mostrano le immagini di SuperTennis Tv, il tennista romano è caduto dopo ...Pessime notizie per lo sport italiano e perBerrettini , vittima di un brutto infortunio durante il match di secondo turno agli US Open ... IL

Il video del commento di Matteo Salvini dopo la tragedia di Brandizzo: "Inammissibile, andremo fino in fondo" Virgilio Notizie

Finiscono nel peggiore dei modi gli US Open di Matteo Berrettini, costretto al ritiro nel match di 2° turno contro il francese Rinderknech quando era sotto 6-4, 5-3 per una brutta distorsione alla cav ...È ufficialmente iniziata l’avventura in biancoceleste per Matteo Guendouzi. Il centrocampista, ex Olimpique Marsiglia, dopo essersi sottoposto alle consuete visite mediche e aver ...